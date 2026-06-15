Impresa della debuttante Capo Verde: ferma la Spagna sullo 0-0

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Spagna-Capo Verde è stato il classico testa coda dal risultato a sorpresa. La Spagna favorita del Mondiale infatti è stata fermata sullo 0-0 dalla nazionale capoverdiana alla prima partecipazione al Mondiale. Nel primo tempo la Spagna è andata vicino al vantaggio con Ferran Torres che ha colpito clamorosamente la traversa da distanza ravvicinata e sulla ribattuta Mikel Oyarzabal si è visto negare la gioia del gol da un prodigioso intervento del 40enne Vozinha.

Nella ripresa l'ingresso di Yamal ha dato altro sprint alla Spagna ma nel finale ha anche rischiato la beffa con il potente colpo di testa di Diney Borges sugli sviluppi di un calcio d'angolo neutralizzato da Unai Simón.