Mondiali, alle 21 Belgio-Egitto: Lukaku parte dalla panchina, Salah la stella
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Alle 21 si giocherà Belgio-Egitto, gara valida per il girone G della fase a gironi dei Mondiali. Nel Belgio Lukaku, De Winter e Saelemaekers partono dalla panchina mentre sono in campo gli altri "italiani" De Bruyne e De Ketelaere. Nell'Egitto titolare inamovibile l'ex viola Salah.
Belgio 4-2-3-1: Courtouis; Castagne, Mechele, Ngoy, Meunier; Onana, Tielemens; Doku, De Bruyne, Trossard; De Ketelaere.
Egitto 4-2-3-1: Shobeir; Hany, Ibrahim, Fathy, Fatouh; Lasheen, Attia; Salah, Ashour, Ziko, Marmoush
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