L'agente di Orlando Gill: "Su di lui anche squadre italiane, valuteremo le offerte"

L'agente di Orlando Gill: "Su di lui anche squadre italiane, valuteremo le offerte"FirenzeViola.it
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Ieri alle 22:20News
di Redazione FV

Di oggi la notizia di un interessamento della Fiorentina per il portiere del Paraguay, ai Mondiali, Orlando Gill che ha attirato l'attenzione di tanti osservatori e club, tra cui quelli italiani. Tuttomercatoweb ha fatto il punto con la direzione sportiva del San Lorenzo, che ha confermato: "Abbiamo ricevuto chiamate da vari intermediari e andremo ad analizzare quale sarà la soluzione migliore per il giocatore e per il nostro club. Anche club importanti dall'Inghilterra ci hanno contattato per trattarlo".

Le parole dell'agente di Gill

L'agente di Gill, Fabian Bustos, ha invece spiegato allo stesso sito: "Vari club ci hanno contattato per conoscere la sua situazione. Ed è vero che dall'Italia è sorto abbastanza interesse da diverse squadre. Valuteremo le offerte. Se gli piacerebbe la Serie A? Certamente".