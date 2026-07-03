L'Egitto di Salah batte l'Australia ai rigori e vola agli ottavi

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L'Egitto vola agli ottavi di finale dei Mondiali battendo l'Australia di Volpato solo ai rigori, dopo l'1-1 dei tempi supplementari maturato già nei 90 minuti regolamentari.

Egitto avanti al 13' con Ashour, al 55' l'Australia pareggia con un autogol del difensore Hany su una punizione. Il difensore tra l'altro 8 minuti prima era svenuto in area dopo uno scontro di gioco, creando non poca apprensione tra i compagni. Il giocatore era stato soccorso dallo staff medico che ha dato l'ok per farlo proseguire. La partita non va oltre l'1-1 nei tempi regolamentari e anche dopo i supplementari il parziale resta di parità, rendendo necessari così i rigori. Il primo errore di Souttar spiana la strada all'Egitto, decisivo sul 2-3 l'errore del giovane Herrington dopo il cucchiaio di Salah che ha rubato la scena e prima del gol di Abdelmaguid che spinge gli africani agli ottavi dove incontreranno la vincente tra Argentina e Capo Verde.

Volpato, obiettivo della Fiorentina, è stato tra i migliori del primo tempo dei Socceroos ed è rimasto in campo 74'.