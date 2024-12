GOSENS, Sono orgoglioso di far parte di questo gruppo

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Anche Robin Gosens ha preso parola ai microfoni di DAZN nel post partita di Fiorentina-Cagliari. Queste le parole del tedesco, a partire dall’ambientamento in riva all’Arno: “Dal primo momento mi sono sentito a casa, mi fa piacere e sono orgoglioso di far parte di questo gruppo. Il primo tempo è stato dominato, poi abbiamo sofferto, ma siamo un gran gruppo e abbiamo vinto con merito”.

E poi sull’importanza di restare in alto in classifica: “Significa che stiamo lì, giocare per questi posti è spettacolare. Ho avuto la fortuna di farlo in passato, ora però dobbiamo continuare a lavorare. Dobbiamo prendere partita dopo partita, continuare con il lavoro fatto e andare avanti così”.