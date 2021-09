GEROLIN, Udinese vuole riscatto. Nico? Una stupidata

Intervistato sulla gara tra Fiorentina e Udinese in programma la prossima domenica, l’ex dirigente dei friulani Manuel Gerolin ha parlato così: “Udinese-Fiorentina? È una partita aperta a tutti i risultati, anche se stasera la Fiorentina deve dimostrare di più con la caratura degli uomini che ha. L’Udinese viene da due sconfitte, quindi vorrà riscattarsi. Gotti ha usato gli stessi giocatori con la Roma perché vede che stanno bene, ma ha una rosa ampia per cambiare. In questo momento la formazione titolare gli dà garanzie. Gotti? Le sue esperienze le aveva fatte già prima dell’Udinese, allenava l’U17 della Nazionale. È stato secondo di Donadoni e Sarri. Evidentemente si è sentito pronto, ha trovato a Udine la piazza giusta. Centrocampo? Torreira è più regista di Pulgar. Ad averne a gestire i problemi di abbondanza… penso che Italiano sia molto contento di questo. Il tecnico ha dimostrato l’anno scorso con lo Spezia di essere molto propositivo. Ha un suo credo e un suo gioco. Coinvolge tutti quanti. Penso che i titolari fissi siano ben pochi. Vlahovic? Sta dimostrando col carattere e l’umiltà una crescita impressionante, un bravo a Corvino che ha visto bene. Non penso sia giusto fare le pulci a Vlahovic perché non segna da due partite. Gonzalez? Ha fatto una stupidata. Non può lasciare la partita in dieci in quel modo. Italiano troverà la situazione migliore per sostituirlo. Le espulsioni fanno parte del calcio. Le rose sono ampie e ci sta ogni tanto di privarsi dei titolari. Io vicino alla Fiorentina? Vicinissimo, soprattutto quando arrivò Eriksson. Ma anche prima, intorno all’83-’84”.