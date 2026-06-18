Di Gennaro approva Grosso: "Sono anni che fa bene. Il 4-3-3 darà soddisfazioni"

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Intervistato dal portale news.superscommesse.it, l'ex viola Antonio Di Gennaro ha parlato tra le altre cose della Fiorentina, dicendo la sua sulla scelta di affidare la panchina a Grosso: "Sono anni che fa bene il suo mestiere. È un allenatore che ha fatto alla grande a Sassuolo ed a Frosinone, poi qualche esperienza negativa ci sta.

Tante grazie a Vanoli che ha fatto un’impresa con giocatori non abituati a lottare per non retrocedere, ma ora Grosso è l’ideale per risollevare la Fiorentina, col suo 4-3-3 che darà delle soddisfazioni, grazie anche al lavoro di Paratici. Firenze è una piazza in cui si vuole vedere il bel gioco e lui fa un calcio vero.