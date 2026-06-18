Calciomercato CSC Flash, Entrate e uscite: il punto di mercato dopo le parole di Paratici

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Le ultime sul mercato della Fiorentina nel "Chi si Compra Flash" di oggi, tra entrate e uscite dopo le parole di Paratici

Ultime di mercato per quanto riguarda la Fiorentina a cura come sempre del "Chi si compra Flash". Facciamo il punto con Pietro Lazzerini dopo le parole in conferenza stampa del direttore sportivo Fabio Paratici.

Conferme su Kean

Paratici ha spiegato che la Fiorentina è convinta di poter confermare l'attaccante classe 2000, ma di fronte ad offerte allettanti Kean potrebbe parlare. Si parla di cifre da almeno 40 milioni di euro.

Ndour incedibile, Dodo no

Ci sono tanti club che hanno chiesto informazioni su Cher Ndour, ma la Fiorentina non lo lascerà partire. Il centrocampista classe 2004, su cui pende il 50% della futura rivendita in favore del PSG, è uno dei pochi calciatori attualmente in rosa che viene considerato incedibile. Chi potrebbe invece lasciare la Fiorentina con buona probabilità è Dodo, di cui il ds Paratici ha detto che ha altre ambizioni. Resiste l'ipotesi Roma, un po' meno quella relativa al Napoli, ma ci sono anche altre piste che saranno percorse. La Fiorentina spera di ottenere 20 milioni di euro.

Il punto sulle entrate

Paratici ha poi fatto capire che la volontà è quella di provare a trovare qualche giovane talento. Tra questi figura l'argentino Giovanni Baroni, talento classe 2009 che ha una clausola da 25 milioni di euro ma che potrebbe partire per una cifra attorno ai 15 milioni. Poi c'è il nome di Koleosho, il cui interesse è stato confermato da Paratici.