Doumbia, l'agente rivela: "La Fiorentina con Paratici ci ha provato anche questa estate"

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In una lunga intervista concessa aTMW da Cheikh Fall, l'agente di Issa Doumbia, passato dal Venezia allo Sporting Club di Portogallo per venti milioni di euro più bonus e percentuale del 10% sull'eventuale futura rivendita, ha rivelato sul giovane calciatore: "Cercavamo una squadra dove il ragazzo potesse proseguire il suo processo di crescita dopo Albinoleffe e Venezia. Dopo l'ultima annata in Serie B si sono presentate diverse squadre importanti, ma lo Sporting s'è mosso prima e meglio di altre squadre. L'hanno cercato a lungo, corteggiato già da gennaio. E alla fine Doumbia ha scelto di andare lì per portare avanti il suo percorso di crescita".

E rivela: "La Lazio non ha mai fatto offerte. Il Milan ha fatto solo un sondaggio così come il Napoli e la Juventus. La Cremonese la scorsa estate s'è mossa concretamente, la Fiorentina con Paratici ci ha provato a gennaio e anche questa estate. Pure la Roma era insistentemente sulle sue tracce, almeno finché c'era Massara. Però, ripeto, nessuno l'ha voluto come lo Sporting".