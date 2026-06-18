Mondiali, si apre la seconda giornata: le formazioni ufficiali di Rep. Ceca-Sudafrica

Mondiali, si apre la seconda giornata: le formazioni ufficiali di Rep. Ceca-Sudafrica
Oggi alle 17:22News
di Redazione FV

La giornata di oggi ai Campionati del Mondo di calcio, attualmente in corso di svolgimento tra Stati Uniti, Messico e Canada, si apre alle ore 18 italiane col match tra Repubblica Ceca e Sudafrica, che inaugura la seconda giornata della fase a gironi. Per entrambe una partita troppo importante, vista la sconfitta nella gara inaugurale. Ecco le formazioni ufficiali:

REPUBBLICA CECA (3-5-2): Kovar; Coufal, Hranac, Holes; Darida, Cerv, Sojka, Sadilek, Krejci; Hlozek, Schick. Ct. Koubek

SUDAFRICA (4-2-3-1): Williams; Mudau, Mbokazi, Okon, Modiba; Adams, Mbatha; Appollis, Mokoena, Maseko; Rayners. Ct. Broos