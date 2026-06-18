Caso Antognoni, Bucchioni: "Trattato come uno qualsiasi, ha sofferto la situazione"

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Intervenuto sulle frequenze di TMW Radio, Enzo Bucchioni ha analizzato anche il caso Giancarlo Antognoni. L'Unico Dieci della Fiorentina sta facendo discutere per la sua decisione di non presenziare alla festa del Centenario del club viola, di cui si è parlato in lungo e in largo in questi giorni. Questa l'opinione del giornalista: "Qui entriamo in queste dinamiche personali. Antognoni ha sofferto tanto questa situazione, essere trattato come uno qualsiasi. Le sofferenze personali vanno rispettate. E' il centenario anche di questa proprietà che lo ha tenuto ai margini".