Dodo non è più la priorità per la Roma? Ora Zappacosta è in pole

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Dodo non sarebbe più il primo nome sulla lista della Roma per rinforzare le fasce di Gasperini. Come riporta TMW, nelle ultime ore avrebbe preso quota la candidatura di Davide Zappacosta, profilo molto gradito all'allenatore per caratteristiche tecniche e conoscenza reciproca.

Anche la presenza del direttore sportivo Tony D'Amico, arrivato proprio dal club bergamasco, rappresenta un elemento che potrebbe agevolare i contatti tra le parti. Zappacosta potrebbe lasciare Bergamo per una cifra inferiore ai dieci milioni di euro, rendendo l'investimento più sostenibile rispetto ad altre opzioni valutate dalla Roma: per questo il classe '92 avrebbe superato anche Dodô della Fiorentina, pista che nelle ultime settimane si è progressivamente raffreddata.