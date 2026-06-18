La Fiorentina in amichevole col Watford, il tecnico Dionisi: "Per noi uno stimolo"

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Sono state rese note oggi due amichevoli estive che disputerà la Fiorentina nella mini tournée in Inghilterra, con base a Londra. I viola sfideranno il QPR prima e il Watford poi, con la sfida di Vicarage Road in programma il 29 luglio alle 19:30. A commentare la notizia tramite il sito ufficiale del Watford è stato Alessio Dionisi, che da poche settimane ne è diventato il nuovo allenatore: "È un'amichevole importante per noi contro una squadra che conosco, una squadra che sicuramente farà bene in Serie A quest'anno. Sarà una prova impegnativa e stimolante per noi".