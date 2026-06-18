Sirene dalla Premier League per Kean: occhio al Newcastle

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Sportmediaset aggiorna sul futuro di Moise Kean nella giornata in cui anche il direttore sportivo Paratici ha aggiornato tenendo aperte tutte le porte. L'emittente riferisce di sirene della Premier League, con diverse società inglesi che avrebbero la forza economica necessaria per potersi avvicinare alla clausola rescissoria da 62 milioni di euro che pende sul centravanti classe 2000.

Dopo il no all''Al-Qadsiah un anno fa. la volontà del giocatore resta quella di proseguire la propria carriera nel calcio europeo, escludendo la pista mediorientale a prescindere. Il pericolo maggiore per i viola arriverebbe dal Newcastle che è alla ricerca di rinforzi per il proprio reparto offensivo e potrebbe decidere di sferrare l'attacco decisivo per il calciatore. I dirigenti viola dal canto loro avrebbero individuato in Mateo Pellegrino del Parma il profilo ideale a cui affidare le chiavi dell'attacco nel caso in cui Kean dovesse cedere alle lusinghe della Premier League.