Lotito compra la Reggina? La trattativa per il passaggio di mano ai dettagli

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Claudio Lotito compra un altro club oltre alla Lazio? Come accaduto in passato con la Salernitana, il patron biancoceleste è pronto ad acquistare la Reggina. Secondo quanto riferito da ReggioTV, sarebbe ormai alle battute finali la trattativa che porterebbe Lotito alla guida del club amaranto, con l'ufficialità che potrebbe arrivare già nelle prossime ore. L'operazione sarebbe stata condotta lontano dai riflettori e avrebbe ormai raggiunto una fase molto avanzata. Un incontro previsto a Roma tra il patron della Lazio e il sindaco di Reggio Calabria, Francesco Cannizzaro, potrebbe rappresentare il passaggio decisivo per la definizione dell'accordo.