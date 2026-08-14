Giovanni Stroppa: "Galloppa? Mi è sempre piaciuta la sua Fiorentina"

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Giovanni Stroppa, allenatore del Venezia, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia dell’incontro col Modena: “Affrontiamo una squadra forte. Ha ripreso Caso, è rimasta davanti la stessa per caratteristiche, più o meno, ha messo dentro giocatori di qualità come Brugman e Olzer. In mezzo al campo Bianco. Credo che sia destinata ad essere protagonista il prossimo anno, anche se ora Galloppa farà gli scongiuri.

Per le idee innanzitutto: la Fiorentina di Galloppa l'ho sempre seguita e mi è sempre piaciuta, quindi gli auguro il meglio. Ha un'identità forte, un bel gioco ed elementi forti. Mi sembra che contro di loro abbiamo fatto l'unica figuraccia nella seconda parte dello scorso anno".