GALLI, De Zerbi come Sousa. Cragno mi piace molto

Giovanni Galli ha parlato come di consueto dei temi caldi in casa Fiorentina. L’ex-portiere viola, che oggi compie 63 anni, ha espresso il suo personale desiderio di compleanno: “Chiederei alla Fiorentina di fare punti prima possibile, si entra in un periodo in cui fare previsioni può essere complicato ma bisogna pensare a fare punti già a Bologna. Intanto ci tengo a fare i complimenti alla Fiorentina Primavera per la vittoria della Coppa Italia; l’impatto che ha avuto Aquilani con il mondo giovanile viola non è stato facile e pure in campionato non stiamo andando bene ma in Coppa Italia abbiamo visto un bel percorso da parte dei suoi ragazzi. La sua squadra sta sviluppando un gioco propositivo, con tanti giocatori di personalità. Un elogio anche a Spalluto, un ragazzo che è da tenere in considerazione”.

Galli ha parlato anche di Roberto De Zerbi, attuale allenatore del Sassuolo e candidato alla panchina viola: “Difficile trovare un allenatore che piaccia a tutti, certo che se prendi De Zerbi ci sono dei pro e dei contro chiari. Se si decide di puntare su di lui società e tifosi devono dargli il tempo per adattarsi e poter sbagliare senza attaccarlo subito. Personalmente apprezzo che sia un allenatore propositivo, il fatto che ruoti parecchi giocatori è indice di come riesca a tenere sul pezzo tutta la rosa. Ha un carattere particolare certo, in quello lo vedo molto simile a Paulo Sousa nei modi”

Infine, l’ex-portiere ha espresso un parere su un suo attuale collega, Alessio Cragno, associato spesso alla Fiorentina: “Come portiere mi piace molto, bisogna vedere il salto in un club come la Fiorentina che dovrebbe puntare ad un progetto ambizioso. Non è un portiere molto affidabile nelle uscite, anche per un limite di altezza, ma ci si può lavorare perché per il resto è uno dei migliori in Italia”.