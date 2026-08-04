Funerale di Franco Baresi, presenti anche Giovanni Galli e Giancarlo Antognoni
Nella mattina di oggi il mondo del calcio rende omaggio a Franco Baresi, storico capitano del Milan e difensore della nazionale italiana, venuto a mancare quattro giorni fa all'età di 66 anni. Al funerale di Baresi, che è attualmente in corso presso la basilica di Sant’Ambrogio a Milano, sono presenti anche due ex viola come Giovanni Galli e Giancarlo Antognoni. Queste le immagini della loro presenza all'esterno della basilica:
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