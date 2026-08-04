Social
Fiorentina, cresce l'entusiasmo e l'attesa tra i tifosi viola: raggiunta quota 13 mila abbonati
FirenzeViola.it
Complice un mercato sorprendente e ricco di colpi, la campagna abbonamenti della Fiorentina in vista della stagione 2026/2027 prende sempre più corpo e slancio. Stando infatti a quanto riportato attraverso un post social dal club viola, è già stata raggiunta quota 13.000 abbonati, un segno evidente questo di quanto grazie ai colpi di Fabio Paratici, che ovviamente poi dovranno avere riscontri sul campo, l’entusiasmo a Firenze sia già tornato a dilagare. Questo il post in questione sul numero di abbonati attuale:
13.000 cuori. Una sola passione 💜— ACF Fiorentina (@acffiorentina) August 4, 2026
Grazie per essere già al nostro fianco. pic.twitter.com/KNmswGyAXD
Pubblicità
News
Kean valore aggiunto, la svolta è golosa. Un ‘mostro’ per Mou, un sogno per Fabregas, Grosso dovrà gasarlo con il gioco. Joao Mario e Jimenez: sfratto esecutivo a Dodo. E a proposito di Mastantuono…di Angelo Giorgetti
Le più lette
2 Kean valore aggiunto, la svolta è golosa. Un ‘mostro’ per Mou, un sogno per Fabregas, Grosso dovrà gasarlo con il gioco. Joao Mario e Jimenez: sfratto esecutivo a Dodo. E a proposito di Mastantuono…
Copertina
FirenzeViolaDa sogno a possibile realtà, la Fiorentina si avvicina sempre di più al colpo Mastantuono
Niccolò SantiMastantuono fa le valigie e si prepara per l'Italia. In settimana la decisione di Fabregas su Kean. Piccoli si gioca la permanenza alla Fiorentina. Oggi le visite mediche di Joao Mario. Presto una nuova offerta del Toro per Fortini
Pietro LazzeriniSegnali di Fiorentina targata Grosso. Kean un 'mostro' da confermare insieme a Piccoli. Timido ottimismo per Mastantuono. Paratici a carte coperte ma con le idee chiarissime
Mario TeneraniOre decisive…non più per Longo… Ma per Mastantuono… Si tratta. Cinque acquisti nel mirino. Il sogno Ruggeri, poi Thorstvedt
Editore TC&C srl
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Firenzeviola.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com