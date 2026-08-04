Social Fiorentina, cresce l'entusiasmo e l'attesa tra i tifosi viola: raggiunta quota 13 mila abbonati

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Complice un mercato sorprendente e ricco di colpi, la campagna abbonamenti della Fiorentina in vista della stagione 2026/2027 prende sempre più corpo e slancio. Stando infatti a quanto riportato attraverso un post social dal club viola, è già stata raggiunta quota 13.000 abbonati, un segno evidente questo di quanto grazie ai colpi di Fabio Paratici, che ovviamente poi dovranno avere riscontri sul campo, l’entusiasmo a Firenze sia già tornato a dilagare. Questo il post in questione sul numero di abbonati attuale: