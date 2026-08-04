Fiorentina, domani alle 14 la conferenza stampa di presentazione di Oulai

Fiorentina, domani alle 14 la conferenza stampa di presentazione di OulaiFirenzeViola.it
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Oggi alle 10:52News
di Redazione FV

Continua di pari passo con la campagna acquisti roboante della Fiorentina la serie di presentazione dei nuovi arrivati in casa viola. Dopo infatti le conferenze stampa fatte prima della torunèe appena conclusasi tra Inghilterra e Austria, domani ripartiranno i consueti appuntamenti con le prime parole dei nuovi giocatori. Stavolta sarà il turno di Oulai che, come riportato ufficialmente dalla stessa Fiorentina, parlerà domani alle ore 14:00 presso il Wind3 Media Center del Rocco B. Commisso Viola Park.