Ex obiettivi, Daniel Maldini si avvicina al Cagliari: operazione in prestito
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Daniel Maldini si avvicina al Cagliari. L'attaccante italiano classe 2001 di proprietà dell'Atalanta - e fino a pochi mesi fa ex obiettivo della Fiorentina - va verso un altro trasferimento in Serie A, sempre in prestito, dopo quello dello scorso gennaio alla Lazio. Al momento l'operazione è slegata dalla questione Sebastiano Esposito. Dopo essersi trasferito al Monza dal Milan nell'estate 2024, Daniel Maldini è passato all'Atalanta a gennaio 2025.
Gli ultimi sei mesi li ha invece giocati in prestito alla Lazio, proprio con Maurizio Sarri. Ora per il classe 2001 si avvicina una nuova esperienza in Serie A. Lo riporta Gianluca Di Marzio, esperto di calciomercato di Sky, sul suo sito.
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