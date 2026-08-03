Social
Il messaggio di Joao Mario ai tifosi viola: "Contento di essere qui, forza Viola"
Il neo terzino destro della Fiorentina, Joao Mario, appena arrivato in prestito con diritto di riscatto dalla Juventus (e dopo i 6 mesi al Bologna), dopo l'ufficialità ha rivolto un saluto social ai tifosi viola. Poche parole in inglese (non parla ancora italiano) per esprimere comunque la gioia di essere arrivato appunto in viola: "Ciao ragazzi, sono contento di essere qui. Forza Viola".
Pubblicità
News
Mastantuono fa le valigie e si prepara per l'Italia. In settimana la decisione di Fabregas su Kean. Piccoli si gioca la permanenza alla Fiorentina. Oggi le visite mediche di Joao Mario. Presto una nuova offerta del Toro per Fortinidi Niccolò Santi
Le più lette
1 Mastantuono fa le valigie e si prepara per l'Italia. In settimana la decisione di Fabregas su Kean. Piccoli si gioca la permanenza alla Fiorentina. Oggi le visite mediche di Joao Mario. Presto una nuova offerta del Toro per Fortini
Copertina
Pietro LazzeriniSegnali di Fiorentina targata Grosso. Kean un 'mostro' da confermare insieme a Piccoli. Timido ottimismo per Mastantuono. Paratici a carte coperte ma con le idee chiarissime
Mario TeneraniOre decisive…non più per Longo… Ma per Mastantuono… Si tratta. Cinque acquisti nel mirino. Il sogno Ruggeri, poi Thorstvedt
Editore TC&C srl
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Firenzeviola.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com