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Il messaggio di Joao Mario ai tifosi viola: "Contento di essere qui, forza Viola"

Il messaggio di Joao Mario ai tifosi viola: "Contento di essere qui, forza Viola"
Oggi alle 20:40News
di Redazione FV

Il neo terzino destro della Fiorentina, Joao Mario, appena arrivato in prestito con diritto di riscatto dalla Juventus (e dopo i 6 mesi al Bologna), dopo l'ufficialità ha rivolto un saluto social ai tifosi viola. Poche parole in inglese (non parla ancora italiano) per esprimere comunque la gioia di essere arrivato appunto in viola: "Ciao ragazzi, sono contento di essere qui. Forza Viola".