Alessandro Bargioni, il cordoglio del Museo Viola: "Visione romantica del tifo"

vedi letture

Con una nota, anche il Museo Viola ha voluto ricordare lo storico tifoso della Fiorentina Alessandro Bargioni scomparso prematuramente nella giornata di oggi:

Il Museo Viola piange l'improvvisa e prematura scomparsa del grande Alessandro Bargioni. Storico e grandissimo tifoso viola, protagonista della storia del tifo in Curva Fiesole, calciante e membro attivo dei Bianchi di Santo Spirito, Alessandro era conosciuto e apprezzato in tutta Firenze, per la sua generosità, per il suo sorriso, per la sua visione romantica del tifo e per il suo grande cuore.

Le nostre condoglianze alla famiglia e a tutti gli amici che negli anni hanno potuto apprezzare le sue grandi qualità umane e condividere l'immenso amore per i colori viola. Un abbraccio forte ai familiari...Alessandro ci mancherai,,, BARGIO sempre con noi!