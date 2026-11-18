Alciato esalta Mastantuono: "Ho capito subito che era di un'altra categoria, sembra abbia 27 anni"

Il giornalista sportivo Alessandro Alciato è intervenuto ai microfoni ufficiali della Fiorentina dal Viola Park, dove ha parlato del momento della squadra viola, soffermandosi sulle prospettive della stagione e sulle qualità di alcuni giocatori della rosa. Tra questi, particolare attenzione è stata riservata a Franco Mastantuono, uno dei talenti che più lo incuriosiscono in questa Serie A insieme a Nico Paz del Como. Proprio sull'argentino viola Alciato ha raccontato di averne intuito le qualità già durante l'estate, quando lo aveva osservato giocare in spiaggia insieme ad alcuni bambini. «Avevo già capito che fosse un calciatore di un'altra categoria. In campo è impressionante, ma soprattutto non ha atteggiamenti da prima donna. Mi raccontano che in allenamento lavori persino più del necessario. È stato un acquisto straordinario e, se proseguirà su questa strada, potrà regalare tante soddisfazioni alla Fiorentina. A guardarlo sembra avere 27 anni anziché 19».

Il giornalista si è poi soffermato sulle difficoltà attraversate dalla squadra in questa prima parte di stagione, riconducendole anche ai tanti cambiamenti che hanno interessato il gruppo. «Non è un'annata semplice, ma bisogna considerare che la rosa è stata profondamente modificata. Con Vanoli si sta iniziando a rimettere ordine e credo che questa squadra vada giudicata soprattutto pensando a quello che potrà diventare, non soltanto attraverso i risultati di questi primi mesi. C'è ancora da recuperare anche Atta, che quando ritroverà la condizione migliore potrà essere una risorsa importante. Serviranno altre partite per sistemare tutto, ma non credo che ci vorrà molto tempo».

Infine, un commento sulle critiche ricevute da Nicolò Fagioli dopo la prestazione con la Nazionale contro il Belgio: «Non mi è piaciuto che sia stato individuato proprio Fagioli come capro espiatorio. È vero, la sua prova non è stata positiva, ma quella sera non ha funzionato praticamente nulla nella squadra azzurra. Mi dà fastidio che alla fine si finisca per puntare il dito soltanto contro di lui».