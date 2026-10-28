Ricordate Shpendi, ex obiettivo della Fiorentina? Settimo gol in B "alla Diamanti"

Ricordate Christian Shpendi? L'attaccante del Cesena che la Fiorentina ha corteggiato per alcune stagioni senza mai prenderlo. E lui è rimasto sempre a Cesena, in serie B, dove però ha iniziato alla grande. In 9 partite di campionato ha segnato già sette gol, l'ultimo contro l'Empoli, dopo tre giornate di astinenza.

Proprio la perla realizzata contro i toscani ha ricordato i gol che segnava Alessandro Diamanti che è attualmente l'allenatore dei bianconeri romagnoli. "Il paragone con il mister mi fa sempre piacere, ma lui ne ha segnati molti più di me - ha commentato l'attaccante del Cavalluccio - Sono molto contento per aver segnato un bel gol e soprattutto per la vittoria, era importante tornare a vincere e l’abbiamo fatto nel migliore dei modi davanti al nostro pubblico”.