FONSECA, Kalinic? È importante per noi che lui resti

Nikola Kalinic sarà ancora il vice Dzeko nella seconda parte di stagione. Dopo le parole di Petrachi, ha parlato in conferenza stampa del centravanti croato anche l'allenatore Paulo Fonseca: "Kalinic sta lavorando bene, sta migliorando e potrà giocare di più. Non è facile cambiare giocatori in questo mercato e per noi è importante che lui resti con la squadra. Possiamo avere d'ora in avanti un Kalinic più importante per la squadra", ha detto.