FIORENTINA-ROMA, I numeri e le curiosità del match

Iniziano ad emergere i primi numeri e le prime curiosità in vista della sfida di questa sera. Ecco alcune cifre interessanti in avvicinamento al match del Franchi tra Fiorentina e Roma riportate da RomaNews.eu: gli ultimi incroci sono stati ricchi di gol: l’ultima tra Fiorentina e Roma risale ad aprile quando finì 2-2, reti di Zaniolo Perotti, Pezzella e Gerson. Lo scorso 30 gennaio in Coppa Italia finì 7-1 a favore dei toscani, nel novembre 2017 i giallorossi si imposero per 4-2. I gigliati non vincono in Serie A dal 30 ottobre contro il Sassuolo, ma l’ultimo turno contro l’Inter, dopo quattro ko di fila, ha fatto rifiatare Montella, almeno per il momento.

In Serie A le due squadre arrivano alla 161esima sfida, con i giallorossi in vantaggio per 52 a 48, 60 i pareggi. Negli 80 confronti al Franchi sono i viola ad essere avanti: 33 successi della Fiorentina in casa contro le 15 vittorie in trasferta della Roma, 32 i pareggi. L’ultima vittoria giallorossa risale a due stagioni fa, quando la Roma si impose per 4-2 proprio a Firenze. Negli ultimi quattro incontri sono due le vittorie della Fiorentina, compreso il 7-1 ai quarti della scorsa coppa Italia e due i pareggi.