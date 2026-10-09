Nasceva oggi Francesco Rosetta, capitano del primo Scudetto viola

Nasceva oggi Francesco Rosetta, capitano del primo Scudetto violaFirenzeViola.it
© foto di Federico De Luca 2026
Oggi alle 12:30News
di Giacomo A. Galassi

Una data speciale per la storia della Fiorentina. Ricorre oggi l'anniversario della nascita di Francesco Rosetta, classe 1922 scomparso ormai 20 anni fa, uno dei protagonisti più importanti del passato gigliato e soprattutto il capitano della squadra che conquistò il primo Scudetto viola nella stagione 1955/56. A darne conto anche il club viola che attraverso i canali social ha ricordato la data di oggi con una foto di Rosetta, che fu punto di riferimento per la formazione allenata da Fulvio Bernardini, capace di scrivere una delle pagine più belle della storia della società gigliata.