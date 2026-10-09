Nasceva oggi Francesco Rosetta, capitano del primo Scudetto viola
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Una data speciale per la storia della Fiorentina. Ricorre oggi l'anniversario della nascita di Francesco Rosetta, classe 1922 scomparso ormai 20 anni fa, uno dei protagonisti più importanti del passato gigliato e soprattutto il capitano della squadra che conquistò il primo Scudetto viola nella stagione 1955/56. A darne conto anche il club viola che attraverso i canali social ha ricordato la data di oggi con una foto di Rosetta, che fu punto di riferimento per la formazione allenata da Fulvio Bernardini, capace di scrivere una delle pagine più belle della storia della società gigliata.
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Giornalista, redattore e social media manager di FirenzeViola.it. Oltre a essere una delle voci quotidiane di Radio FirenzeViola, dove segue l’attualità della Fiorentina con notizie, approfondimenti e contenuti dedicati al mondo viola.
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