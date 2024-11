FIORENTINA-INTER, Arbitra Doveri. Mazzoleni al VAR

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Sarà l'arbitro Daniele Doveri della sezione di Roma ad arbitrare Fiorentina-Inter, partita di Serie A in programma domenica sera al Franchi. Costanzo e Scarpa saranno gli assistenti, quarto uomo Marinelli e al VAR ci sarà Mazzoleni. Questi i nominativi degli Arbitri, degli Assistenti, dei IV Ufficiali, dei V.A.R e degli A.V.A.R che dirigeranno le gare valide per la 14ª giornata del Campionato di Serie A 2024/25 in programma domenica 1° dicembre.

FIORENTINA – INTER h. 18.00

DOVERI

COSTANZO – SCARPA M.

IV: MARINELLI

VAR: MAZZOLENI

AVAR: PAGANESSI

CAGLIARI – H. VERONA Venerdì 29/11 h.20.45

MARIANI

PALERMO – CIPRIANI

IV: FOURNEAU

VAR: NASCA

AVAR: PATERNA

COMO – MONZA Sabato 30/11 h.15.00

SACCHI

MASTRODONATO – VOTTA

IV: AYROLDI

VAR: MARINI

AVAR: NASCA

MILAN – EMPOLI Sabato 30/11 h.18.00

DIONISI

GARZELLI – YOSHIKAWA

IV: RUTELLA

VAR: PAIRETTO

AVAR: PAGNOTTA

BOLOGNA – VENEZIA Sabato 30/11 h.20.45

MASSIMI

GIALLATINI – COLAROSSI

IV: SANTORO

VAR: GHERSINI

AVAR: MAZZOLENI

UDINESE – GENOA h.12.30

AURELIANO

MOKHTAR – RICCI

IV: SCATENA

VAR: SERRA

AVAR: PAIRETTO

PARMA – LAZIO h.15.00

ZUFFERLI

ROSSI C. – VECCHI

IV: CHIFFI

VAR: PATERNA

AVAR: MASSA

TORINO – NAPOLI h. 15.00

FABBRI

BRESMES – DEI GIUDICI

IV: FELICIANI

VAR: MERAVIGLIA

AVAR: MARINI

LECCE – JUVENTUS h. 20.45

RAPUANO

MELI – ALASSIO

IV: PERENZONI

VAR: SOZZA

AVAR: GHERSINI

ROMA – ATALANTA Lunedì 02/12 h. 20.45

GUIDA

DI IORIO – CAPALDO

IV: MARCHETTI

VAR: ABISSO

AVAR: MERAVIGLIA