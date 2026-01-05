Fiorentina al lavoro con vista Lazio: le immagini della seduta odierna
FirenzeViola.it
La Fiorentina dopo la vittoria di ieri all'ultimo tuffo contro la Cremonese ha ritrovato il sorriso ma è tornata subito al lavoro al Viola Park. La squadra divisa in due gruppi tra titolari (che hanno fatto scarico) e chi invece è rimasto in panchina o ha giocato solo uno spezzone (partitella in campo). In gruppo si è rivisto anche Jacopo fazzini, dopo il problema alla caviglia che lo ha tenuto fermo per oltre un mese e mezzo.
L'infermeria insomma, recuperati anche Gosens e Kouame ed ora Fazzini, sembra svuotarsi e Vanoli ha più margini di scelta. Ecco le immagini della seduta in campo, postate dai canali ufficiali del club.
🔙💜⚜️ pic.twitter.com/QOvPNN0Fck— ACF Fiorentina (@acffiorentina) January 5, 2026
Pubblicità
News
Fiorentina, si è aperta una finestra. De Gea para, Fagioli dirige, Kean segna. Dragusin, Dominguez, Brescianini e... un mercato che cambierà la squadradi Mario Tenerani
Le più lette
1 Fiorentina, si è aperta una finestra. De Gea para, Fagioli dirige, Kean segna. Dragusin, Dominguez, Brescianini e... un mercato che cambierà la squadra
2 Le prossime mosse di Paratici secondo il Cor.Fio: tutto sugli esterni, nel frattempo tanti esuberi
Copertina
Lorenzo Della GiovampaolaLiveFiorentina-Cremonese 1-0, Kean entra e la decide: i viola tornano a vincere
Tommaso LoretoSolidarietà viola, nessuno si è (giustamente) arreso. Più che sfidare la statistica la Fiorentina dimostri di crederci. Solomon apre l'era Paratici: Dominguez, Baldanzi e Dragusin le altre idee, pronta la rivoluzione in uscita
Alberto PolverosiI calcoli di Ferrari portano una media di 1,4 punti a gara, il doppio di quella con Vanoli. Al Parco Viola c’è fiducia ma è meglio evitare certe previsioni. Paratici porti giocatori "cattivi"
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Firenzeviola.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com