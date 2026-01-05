Fiorentina al lavoro con vista Lazio: le immagini della seduta odierna

La Fiorentina dopo la vittoria di ieri all'ultimo tuffo contro la Cremonese ha ritrovato il sorriso ma è tornata subito al lavoro al Viola Park. La squadra divisa in due gruppi tra titolari (che hanno fatto scarico) e chi invece è rimasto in panchina o ha giocato solo uno spezzone (partitella in campo). In gruppo si è rivisto anche Jacopo fazzini, dopo il problema alla caviglia che lo ha tenuto fermo per oltre un mese e mezzo.

L'infermeria insomma, recuperati anche Gosens e Kouame ed ora Fazzini, sembra svuotarsi e Vanoli ha più margini di scelta. Ecco le immagini della seduta in campo, postate dai canali ufficiali del club.