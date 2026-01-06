Non solo Fiorentina: anche un club di Premier è interessato a Brescianini

vedi letture

Marco Brescianini è uno dei calciatori più richiesti in questo momento. Il centrocampista dell'Atalanta sembra in uscita da Bergamo, cerca spazio e tante squadre sono affacciate alla finestra. La Fiorentina su tutte, ma non solo. Tuttomercatoweb.com infatti riporta dell'interesse di un club di Premier, il Bournemouth. Si tratta solo di una richiesta di informazioni da parte dei rossoneri che, come dirigente, hanno una vecchia conoscenza della Serie A come Tiago Pinto.

Da capire quale è la posizione dell'Atalanta, perché non ci sarebbe l'intenzione a cederlo con un prestito secco, ma almeno garantirsi un obbligo di riscatto condizionato, se non addirittura un titolo definitivo. Nei prossimi giorni sono attese novità, con il centrocampista che sembra comunque verso l'uscita dopo questi primi mesi.