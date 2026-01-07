FirenzeViola Lazio-Fiorentina alle 20.45: torna Gosens tra i titolari e Kean si riprende l'attacco

Voglia, anzi necessità, di continuità per la Fiorentina. Prima di tutto dal punto vista del risultato, ma anche come spirito di squadra e atteggiamento combattivo che con la Cremonese si sono fatti certamente apprezzare. Con un risultato positivo peraltro la formazione di Vanol a tutti gli effetti abbandonarebbe l'ultimo posto in classifica, visto il ko del Pisa contro il Como. Potrebbe, alla chiusura del girone d'andata, essere un'ulteriore piccola iniezione di fiducia per il futuro. La Lazio deve fare i conti con varie assenze, dagli squalificati Noslin e Marusic, fino agli indisponibili Patric, Dele Bahiru e Dia, ma dal centrocampo in avanti ha qualità e imprevedibilità. Non sarà una serata semplice per i viola ma l'impressione è che stavolta la Fiorentina possa giocarsi concretamente le proprie chances.

Le scelte di Vanoli - Il modulo dovrebbe restare quello delle ultime partite, una sorta 4-1-4-1 con De Gea in porta e una difesa composta da destra a sinistra da Dodo, Pongracic Comuzzo e Gosens. Quest'ultimo, dopo essere stato impiegato nel corso della ripresa sia contro il Parma che con la Cremonese, pare essere pronto per far ritorno dal primo minuto. La sua ultima da titolare prima dell'infortunio risale al 29 ottobre contro l'Inter a San Siro, quando sulla panchina della Fiorentina c'era ancora Stefano Pioli. Se, visto il lungo stop, non dovesse avere i novanta minuti nelle gambe, è pronto per subentrare Ranieri che in queste ultime partite è stato impiegato da esterno sinistro. A metà campo viene riposta grande fiducia in Fagioli, che in posizione di regista sembra finalmente essere a suo agio. Davanti a lui come esterno destro ci sarà ancora Parisi mentre Mandragora e Ndour saranno chiamati rispetto alle ultime gare a far salire il loro rendimento. Gudmundsson partirà ancora largo a sinistra, in una posizione in cui si è fatto apprezzare soprattutto nel primo tempo del match con la Cremonese. Kean si riprende la maglia da titolare, dopo il gol fondamentale di domenica scorsa. Sembrava potessero aumentare per Vanoli le possibilità di scelta a gara in corso: Solomon resta una pedina che può esser determinante, ma rimangono ancora fuori dai convocati tra gli altri Fazzini e Dzeko. L'ex empolese è certamente un giocatore talentuoso, però finora ha messo insieme solo dieci presenze in campionato di cui 4 da titolare. Out per i problemi alla caviglia il bosniaco, peraltro destinato a partire in questa sessione di mercato.

Le probabili formazioni:

FIORENTINA (4-1-4-1): 43 De Gea; 2 Dodo, 15 Comuzzo, 5 Pongracic, 21 Gosens; 44 Fagioli; 65 Parisi, 8 Mandragora, 27 Ndour, 10 Gudmundsson; 20 Kean. All. Vanoli

LAZIO (4-3-3): 94 Provedel; 29 Lazzari, 34 Gila, 13 Romagnoli, 3 Pellegrini; 8 Guendouzi, 32 Cataldi, 26 Basic; 18 Isaksen, 9 Pedro, 10 Zaccagni. All. Sarri.

