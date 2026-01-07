FirenzeViola Stadio Franchi, +12,5 milioni e nuove scadenze: il cronoprogramma dei lavori

Lo scorso 28 novembre, dopo diversi mesi trascorsi tra modifiche di progetti, verifiche e approvazioni, è stata firmata la perizia di variante per i lavori allo stadio Franchi che dovrebbero vedere il completamento del primo lotto entro il 30 aprile 2027. La scelta di proseguire gli interventi nella porzione di stadio già cantierizzata per rendere quelle aree a fine lavori fruibili dal pubblico e indipendenti dagli altri settori ha comportato un incremento di 12,5 milioni di euro: queste risorse non hanno modificato il quadro economico antecedente la variante, poiché sono state attinte dalle «somme a disposizione per “Completamento Stralcio 1”» (ora risultano ridotte a circa 1,5 milioni). I lavori con le opere integrative hanno fatto stabilire le nuove tempistiche di realizzazione che prevedono tre scadenze precise:

26/08/2026: ultimazione delle strutture principali della copertura nord;

16/02/2027: ultimazione dei lavori strutturali e prosecuzione delle attività di collaudo;

30/04/2027: completamento dei lavori di finitura edile ed impiantistica.

Come è ormai noto l'obiettivo è aprire al pubblico i settori che ricadranno sotto la «copertura nord», che riparerà dalle intemperie gli spettatori delle nuova curva Fiesole, più metà Maratona e Tribuna laterale adiacenti. Per rendere indipendenti questi settori le principali opere in aggiunta necessarie, oltre alla copertura stessa, sono:

le nuove centrali tecnologiche di servizio alla porzione nord, l'ampliamento degli spazi precedentemente destinati a palestra (lato est), impianti tecnologici, compresa l’alimentazione temporanea delle torri faro n. 2 e 3 e successivo disallestimento e rimozione (l'illuminazione definitiva sarà infatti posizionata sulla copertura;

opere edili e facciate degli spazi di servizio al pubblico dei settori Fiesole e Maratona;

integrazione degli interventi di adeguamento statico e miglioramento sismico della struttura esistente.

Al contrario sono stralciate dal dal contratto di appalto sottoscritto in data 12.03.2024 le seguenti opere:

Interventi strutturali, edili e impiantistici di qualsiasi tipo nei settori Tribuna d’Onore, Ferrovia e Ospiti, restando inclusi soltanto gli interventi di adeguamento statico e miglioramento sismico della struttura esistente e gli interventi di restauro, finitura e allestimento della gradinata della tribuna laterale esterna sinistra e le fondazioni e i supporti della copertura nord nel medesimo settore;

Interventi di restauro della Tribuna d’Onore, restando incluso il restauro della pensilina storica (già ultimato la scorsa estate), e interventi di restauro delle strutture esistenti del settore Ferrovia.

Per eseguire i lavori inclusi nell'ultima variante il cantiere esterno al Franchi si allargherà progressivamente. Dal 15 gennaio, stando al cronoprogramma aggiornato, sarà occupata l'area davanti alla Fiesole dove attualmente viene svolto il mercato rionale (che sarà spostato in viale Nervi nei pressi della pista di skateboard); a metà marzo toccherà a un tratto di viale Fanti, tra Tribuna e curva, che comporterà dei provvedimenti di circolazione (allo studio da parte di Palazzo Vecchio – tra le ipotesi si pensa di sfruttare il controviale lato edifici); infine a giugno sarà la volta del piazzale Campioni del '56. Per l'espansione del cantiere, necessaria per il deposito e la movimentazione delle strutture prefabbricate delle gradinate della nuova Fiesole e della copertura, dovranno essere abbattuti 24 alberi (la maggior parte di essi nei pressi della zona del mercato). Nei prossimi mesi al loro posto compariranno delle grandi autogru capaci di sollevare e posizionare elementi del peso di svariate tonnellate.