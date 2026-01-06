Il Como fa un favore alla Fiorentina: vince 3-0 a Pisa, Nzola sbaglia un rigore

vedi letture

Il Como vince, convince e fa un favore alla Fiorentina: 3-0 a Pisa per i ragazzi terribili di Cesc Fabregas. Un successo che arriva nella ripresa grazie alle reti di Maxi Perrone e Tasos Douvikas, autore di una doppietta. Grazie a questo successo i lariani hanno agguantato momentaneamente la Juventus e la Roma al quarto posto in classifica. Pisa come sempre voglioso ma sfortunato, che recrimina per un rigore calciato malissimo da M'Bala Nzola (l'ex viola decide di battere un penalty fischiato per trattenuta su Leris, calcia male col mancino, centrale e a mezza altezza, facilitando e non di poco il compito di Butez, che respinge la chance del possibile 1-2). Dopo questa chance altro rigore, stavolta trasformato, da Douvikas che mette a referto una doppietta. Il Como sale a quota 33 punti, al quarto posto in attesa dei risultati delle altre; Pisa che rimane ultimo a 12 punti, gli stessi di Fiorentina e Verona.

Serie A, la classifica aggiornata

Inter 39 punti (17 partite giocate)

Milan 38 (17)

Napoli 37 (17)

Como 33 (18)

Juventus 33 (18)

Roma 33 (18)

Bologna 26 (17)

Atalanta 25 (18)

Lazio 24 (18)

Sassuolo 23 (18)

Torino 23 (18)

Udinese 22 (18)

Cremonese 21 (18)

Parma 18 (17)

Cagliari 18 (18)

Lecce 17 (17)

Genoa 15 (18)

Hellas Verona 12 (17)

Fiorentina 12 (18)

Pisa 12 (19)