Fiorentina su Dragusin ma c'è un ostacolo non da poco nella trattativa
FirenzeViola.it
La Fiorentina cerca anche un difensore sul mercato e il nome di Radu Dragusin risponde ad un profilo che piace ai dirigenti viola che vorrebbero anche provare a sfruttare l'asse con il Tottenham grazie a Paratici. Il Corriere dello Sport - Stadio ne parla oggi e scrive che c'è un problema fondamentale nella trattativa, cioè la volontà del giocatore, restio a lottare nei bassifondi della Serie A con la Fiorentina. Bisognerà dunque lavorare ai fianchi l'ex Genoa convincendolo della bontà del progetto. Un altro nome proposto alla società viola è Denis Vavro, classe 1996 con un passato nella Lazio e oggi al Wolfsburg.
