Brescianini-Fiorentina trattativa calda. Cosa manca per la chiusura

L'edizione di Firenze di Repubblica definisce come "smart working" il lavoro che Fabio Paratici sta portando avanti per la Fiorentina in attesa della separazione ufficiale dal Tottenham e l'approdo al Viola Park del nuovo dirigente gigliato. Servirà ancora un po' di giorni per vederlo a Firenze perché ancora manca l'accordo per la risoluzione con il club londinese, anche se non c'è assolutamente preoccupazione sul fatto che sia solo questione di tempo.

Intanto prosegue la rivoluzione sul mercato, con il nome di Marco Brescianini che è salito in cima alle questioni di casa Fiorentina. Poco impiegato da Juric e Palladino, il calciatore ha già dato l'ok a trasferirsi in Toscana - riporta il quotidiano - e c'è un'offerta in prestito con diritto di riscatto che può diventare obbligo in caso di salvezza messa sul piatto dalla Fiorentina nei confronti dell'Atalanta.

La società nerazzurra sta riflettendo e nelle prossime ore sono attesi ulteriori sviluppi, mentre la Fiorentina continua a lavorare anche sugli esterni con i nomi di Baldanzi e Boga che possono essere delle occasioni.