Lecce-Roma, ecco le formazioni ufficiali del secondo anticipo del 19° turno

Lecce-Roma, ecco le formazioni ufficiali del secondo anticipo del 19° turnoFirenzeViola.it
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 18:00News
di Redazione FV

Lecce-Roma è il secondo appuntamento di questa diciannovesima giornata di Serie A. I padroni di casa arrivano a questo match con tanta fiducia, dopo aver strappato un pareggio all’Allianz Stadium contro la Juventus. Roma invece chiamata a reagire dopo lo stop del Gewiss Stadium per 1-0 contro l’Atalanta di Palladino. Di seguito le formazioni ufficiali della sfida del Via del Mare:

LECCE (4-3-3): Falcone, Veiga, Gaspar, Gabriel, Gallo, Kaba, Ramadani, Maleh, Sottil, Camarda, Banda. Allenatore: Di Francesco.

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Çelik, Ziólkowski, Ghilardi; Wesley, Koné, Cristante, El Shaarawy; Dybala, Pisilli; Ferguson. Allenatore: Gasperini.