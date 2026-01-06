Lecce-Roma, ecco le formazioni ufficiali del secondo anticipo del 19° turno
Lecce-Roma è il secondo appuntamento di questa diciannovesima giornata di Serie A. I padroni di casa arrivano a questo match con tanta fiducia, dopo aver strappato un pareggio all’Allianz Stadium contro la Juventus. Roma invece chiamata a reagire dopo lo stop del Gewiss Stadium per 1-0 contro l’Atalanta di Palladino. Di seguito le formazioni ufficiali della sfida del Via del Mare:
LECCE (4-3-3): Falcone, Veiga, Gaspar, Gabriel, Gallo, Kaba, Ramadani, Maleh, Sottil, Camarda, Banda. Allenatore: Di Francesco.
ROMA (3-4-2-1): Svilar; Çelik, Ziólkowski, Ghilardi; Wesley, Koné, Cristante, El Shaarawy; Dybala, Pisilli; Ferguson. Allenatore: Gasperini.
