Totoformazione, tutti d'accordo. Torna Gosens dal 1' e davanti Kean

I quotidiani sono tutti d'accordo sulla formazione che Paolo Vanoli sceglierà per la partita di questa sera contro la Lazio. Il tecnico può contare sul ritorno dal 1' di un leader della squadra: Gosens dovrebbe giocare dall'inizio dopo aver fatto già due spezzoni contro Parma e Cremonese. L'esterno tedesco prenderà il posto di Ranieri nella linea a quattro difensiva, composta poi da Comuzzo, Pongracic e Dodo.

A centrocampo ancora spazio a Fagioli da regista con Mandragora e Ndour a completare la linea mediana. Sulle fasce offensive Parisi e Gudmundsson mentre al centro dell'attacco torna Kean che relegherà di nuovo Piccoli in panchina. Questa la probabile formazione della Fiorentina per la gara di oggi, secondo i principali quotidiani nazionali e locali:

La Gazzetta dello Sport (4-1-4-1): De Gea; Dodo, Comuzzo, Pongracic, Gosens; Fagioli; Parisi, Mandragora, Ndour, Gudmundsson; Kean. All. Vanoli

