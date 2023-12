FIO-SAL, Numeri e curiosità sulla partita del Franchi

FirenzeViola.it

Verso Fiorentina-Salernitana, match in programma domani al Franchi alle ore 15, la Lega Serie A ha pubblicato le consuete statistiche e curiosità inerenti alla gara:

La Fiorentina è rimasta imbattuta in sei degli otto precedenti contro la Salernitana in Serie A TIM (4V, 2N), realizzando 16 reti contro questa avversaria, una media di due gol esatti a gara.

La Salernitana è una delle quattro squadre che la Fiorentina ha affrontato almeno quattro volte in casa trovando sempre il successo (4/4), insieme ad Avellino (10/10), Liguria (4/4) e Reggina (7/7). La Salernitana non ha mai chiuso una trasferta contro un’avversaria toscana senza subire gol in Serie A TIM (21 reti incassate), registrando un bilancio di otto sconfitte, a fronte di un successo (3-2 contro l’Empoli il 14 febbraio 1999) e un pareggio (1-1 vs Empoli, il 14 maggio 2022).

La Fiorentina ha perso quattro delle ultime cinque gare di campionato (1V), dopo che aveva vinto quattro delle cinque precedenti (1N); inoltre, dal punto di vista realizzativo, la Viola ha segnato appena due reti nelle cinque partite più recenti di Serie A TIM, dopo che ne aveva totalizzate 18 nelle prime otto del torneo in corso, una media di 2.3 a incontro.

Dopo una serie di 13 incontri consecutivi senza successi in Serie A TIM (5N, 8P), la Salernitana ha vinto il più recente, 2-1 contro la Lazio; l’ultima volta che i campani hanno vinto due partite di fila nella competizione è stata nell’ottobre 2022, una delle due proprio contro i biancocelesti.

La Fiorentina ha vinto otto delle ultime 13 gare casalinghe di Serie A TIM (3N, 2P), anche se è stata sconfitta in due delle tre più recenti; nel periodo (da inizio marzo), la Viola ha segnato almeno due reti in otto diversi incontri interni nella competizione, meno solo rispetto a Roma (10) e Inter (nove). Solo il Bayern Monaco (35) ha subito meno tiri della Fiorentina (39) nel corso degli ultimi 30 minuti di gioco nei cinque grandi campionati europei in corso; dall’altra parte, solo Eintracht Francoforte (36), Cadice (39), Torino (41), Metz e Milan (46) hanno tentato meno conclusioni della Salernitana (47) nello stesso intervallo temporale.

Solo Lautaro Martinez (27) ha segnato più gol di Nicolás González (11) tra i giocatori argentini nei cinque grandi campionati europei nel 2023; in particolare, l’attaccante della Fiorentina ha realizzato sei centri nel torneo in corso, solo nel 2021/22 è riuscito a fare meglio in una singola stagione nella sua esperienza nei cinque grandi campionati europei (sette reti in 33 incontri sempre in Serie A TIM con la maglia della Viola).

Il difensore della Fiorentina Fabiano Parisi ha commesso un fallo da rigore in ciascuna delle ultime due presenze in Serie A TIM (contro Bologna e Milan): l’ultimo giocatore che ha concesso un penalty in tre gare di fila nella competizione è stato Felipe, tra dicembre 2012 e gennaio 2013 con il Siena.