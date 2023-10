FIO-CAG, Tutte le statistiche del match: dati e precedenti

Fonte: TMW - Statistiche di FOOTSTATSCALCIO

Una vittoria e un pareggio: questo il cammino interno fin qui della Fiorentina. La squadra viola si presenta alla sfida contro il Cagliari in serie positiva, avendo conseguito tre risultati utili di fila (due vittorie e un pari). I rossoblu non hanno ancora vinto un match in questo campionato e vengono da due KO consecutivi (ultimo posto in classifica).

Tradizione nettamente favorevole alla Fiorentina al Franchi, con 29 vittorie viola in 42 partite tra A e B. Il successo sicuramente più ricco di significato per la formazione toscana è quello del 17 gennaio 1999, un 4-2 che consegnò alla Fiorentina il titolo, platonico, di squadra campione d'inverno in quella stagione. A fine anno niente scudetto per la compagine allenata da Trapattoni, con vittoria finale del Milan.

Il Cagliari ha molti problemi in attacco con 2 sole reti all'attivo nelle prime sei giornate. Peggio solo l'Empoli che ha un solo gol fatto in sette gare. Sette sono i giocatori che hanno segnato almeno un gol nella fila della Fiorentina. Prima dello svolgimento di questa giornata meglio dei gigliati solo Atalanta e Roma con otto. Ma Italiano da questo punto di vista non può certo lamentarsi.

TUTTI I PRECEDENTI A FIRENZE (SERIE A E B)

42 incontri disputati

29 vittorie Fiorentina

8 pareggi

5 vittorie Cagliari

73 gol fatti Fiorentina

28 gol fatti Cagliari

LA PRIMA SFIDA A FIRENZE

1964/1965 Serie A Fiorentina vs Cagliari 2-0, 11° giornata

L'ULTIMA SFIDA A FIRENZE

2021/2022 Serie A Fiorentina vs Cagliari 3-0, 9° giornata