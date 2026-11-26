Europa e Conference League: alle 21 tocca a Juve e Atalanta. Le formazioni

In campo due italiane nella serata europea. Iniziando da Juventus-Omonia, sfida delle 21 di Europa League: Spalletti schiera la sua squadra con 3-4-2-1 e tra i pali c'è Neto. La linea difensiva vede impiegati Gatti, Lucumì e Kelly, con l'inglese preferito a Bremer nel ballottaggio della vigilia. A centrocampo agisce Cambiaso a destra, affiancato al centro da Sarr e Douglas Luiz, con Cabal confermato a sinistra. Sulla trequarti si rivedono dal primo minuto Conceicao e Boga, mentre il punto di riferimento in attacco è Ekhator, alla sua prima opportunità da titolare.

JUVENTUS (3-4-2-1): Neto, Gatti, Lucumì, Kelly; Cambiaso, Douglas Luiz, Sarr, Cabal; Conceicao, Boga; Ekhator. A disp.: Pinsoglio, Vicario, Celik, Bremer, Koopmeiners, Kolo Muani, Alajbegovic, Woltemade, McKennie, Durmisi, Turco, Merola. All. Spalletti

OMONIA (4-2-3-1): Kaminski, Duverne, Coulibaly, Satka, Nego; Maric, Andreou; Tanase, Tankovic, Montnor; Kakoullis. A disp.: Fabiano, Micail, Ewandro, Brouwers, Simic, Balkovec, Neophytou, Konstantinidis, Christoforou, Diony. All. Berg.

Dall'altra parte d'Europa, Sfida molto importante per l’Atalanta. La squadra di Maurizio Sarri scenderà in campo fra poco più di un’ora contro il Borac Banja Luka per la quarta giornata della fase campionato di Conference League. Una partita che può portare la Dea a compiere un passo importante verso il passaggio del turno visto che per il momento ha quattro punti in classifica. Nelle precedenti tre gare i nerazzurri hanno infatti vinto in casa contro il Pafos, perso 2-0 ad Amsterdam contro l’Ajax e poi pareggiato a Bergamo contro il Kairat Almaty. Le scelte di Marinovic Marinovic si affida in attacco a Juricic al centro del tridente con Sijaric e Vukovic sugli esterni. A centrocampo con Deket giocano Jojic e Hiros mentre in difesa a protezione della porta di Jurkas ci sono Meijers e Carolina con Cipetic ed Herrera sulle fasce. L'undici di Sarri Risponde Maurizio Sarri con Scamacca al centro dell’attacco supportato da Zalewski, Raspadori e Rowe. In difesa ci sono Scalvini e Kolasinac con Zappacosta e Bernasconi a completare il pacchetto a protezione di Sportiello mentre in mezzo al campo Pasalic ed Ederson formeranno le cerniera. Le formazioni ufficiali

Borac Banja Luka (4-3-3): Jurkas; Cipetic, Meijers, Carolina, Herrera; Jojic, Deket, Hiros; Sijaric, Juricic, Vukovic.

Atalanta (4-2-3-1): Sportiello; Zappacosta, Scalvini, Kolasinac, Bernasconi; Pasalic, Ederson; Zalewski, Raspadori, Rowe; Scamacca.