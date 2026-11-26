Pazzo Milan: sotto di due al Pireo, ribalta l'Olympiacos e vince 3-2
Il Milan trova una vittoria fondamentale in Europa League, espugnando il Pireo con un'incredibile rimonta ai danni dell'Olympiacos. Sotto di due reti al 49', i rossoneri riescono a ribaltare il risultato in appena un quarto d'ora, trascinati da uno straordinario Omari Hutchinson. A sbloccare la partita era stato Lorenzo Pirola al 31', con un colpo di testa sugli sviluppi di un corner che, dopo aver colpito la traversa, era carambolato sulla schiena di Maignan prima di finire in rete. Nella ripresa, al 49', il raddoppio greco firmato Gonzalez sembrava aver indirizzato definitivamente la sfida.
Da quel momento, però, è iniziato lo show di Hutchinson: al 56' l'inglese ha riaperto la gara con una splendida iniziativa personale, liberandosi di tre avversari e battendo il portiere con il sinistro. Poi due assist, prima per il colpo di testa di Cisse e successivamente per la girata al volo di Pulisic, che al 70' ha completato la rimonta portando il Milan sul 3-2. Nel finale è arrivato anche il poker di Moreira in contropiede, per un 4-2 che rilancia le ambizioni europee dei rossoneri e li proietta in zona playoff.
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