Europa League, alle 18:45 il Milan sul campo dell'Olympiacos: le formazioni
Alle ore 18:45 scende in campo il Milan, ospite dell'Olympiacos nella partita che vale per la 5^ giornata di Fase Campionato dell'Europa League. Di seguito le formazioni ufficiali.
OLYMPIACOS: Ortega; Smajlović, Pirola, Gustavo Sá, Gelson Martins, Freuler, João Silva, Pedersen, González, Retsos, Onyemaechi.
A disposizione: Stournaras, Georgakopoulos, Saliakas, David Carmo, Fortounis, Yaremchuk, Bakoulas, Tiknizyan, Filis, Toufakis.
Allenatore: Alguacil.
MILAN (4-2-3-1): Maignan; Gila, De Winter, Diawara, Estupiñán; Jashari, Rabiot; Hutchinson, Cisse, Moreira; Gonçalo Ramos.
A disposizione: Pittarella, Torriani, Pulišić, Tomori, Comotto, V. Vladimirov, Ossola, Terracciano, Musah.
Allenatore: Amorim.
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