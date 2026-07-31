Valdepenas corre già forte: possibile debutto da ex domani contro il Real Madrid

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Non c'è stato nemmeno il tempo di ambientarsi per Víctor Valdepeñas, già catapultato nella sua nuova realtà viola. Come evidenzia La Gazzetta dello Sport, il diciannovenne difensore spagnolo ha vissuto ore intensissime e corre forte anche fuori dal campo: dopo aver lasciato il Real Madrid, è arrivato a Firenze per sostenere le visite mediche e firmare il contratto, per poi raggiungere immediatamente il ritiro della Fiorentina in Inghilterra. E il calendario gli ha riservato subito una sfida particolare: la squadra di Fabio Grosso volerà infatti in Austria per affrontare in amichevole proprio il Real Madrid, permettendo al classe 2006 di ritrovare i suoi ex compagni a pochissimi giorni dall'addio.

Considerato uno dei prospetti più interessanti del settore giovanile madridista, Valdepeñas è cresciuto nel Castilla e il 14 dicembre 2025 ha esordito da titolare con la prima squadra nella vittoria contro l'Alavés, disputando 78 minuti. L'operazione che lo ha portato a Firenze si sarebbe chiusa per una cifra vicina agli 8 milioni di euro, con il Real Madrid che ha mantenuto il 50% sulla futura rivendita e un diritto di riacquisto. Un investimento che si inserisce nella strategia della Fiorentina, orientata a puntare su giovani di prospettiva. Centrale mancino di ruolo ma capace di adattarsi anche sulla fascia sinistra, Valdepeñas rappresenta una soluzione preziosa per Fabio Grosso, soprattutto dopo le partenze di Gosens e Balbo e in attesa del rientro di Parisi. Non a caso, anche Xabi Alonso lo aveva schierato da terzino sinistro nel suo debutto con la prima squadra del Real. Dopo il primo allenamento in viola, il difensore potrebbe già trovare spazio nell'amichevole contro i Blancos, con Grosso che starebbe valutando il suo impiego immediato sulla corsia mancina, scrive la Gazzetta.