Abodi: "Incontrerò domani Malagò. Mi auguro si riescano a fare riforme importanti"

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Andrea Abodi, il Ministro per lo sport e i giovani ha parlato ai microfoni di Sky Sport commentando le ultime novità in FIGC, con l'elezione di pochi giorni fa a presidente di Giovanni Malagò:

Malagò nuovo presidente della FIGC può garantire di progettare e dare stabilità al movimento per riprendersi in chiave nazionale? "È l'auspicio di tutti noi, è il senso di una collaborazione fra le istituzione per un interesse comune. Abbiamo tutti una maglia, che è quella della nazionale, adesso vediamo di utilizzare bene, nel rispetto dei proprio ruoli, questi primi mesi che normalmente sono i mesi della luna di miele. Sono pronto ad ascoltare quello che è il programma operativo, mi aspetto qualcosa dal calcio. Vedremo cosa si potrà fare insieme".

È in programma un incontro con Malagò? C'è un incontro domani in programma con il presidente Malagò, parleremo di temi che conosciamo molto bene e trattiamo da anni. Mi auguro ci siano le condizioni per fare riforme importanti".

Il nuovo CT? "Quella è una prerogativa del presidente federale. Qualunque CT andrà bene, perché sarà il CT della nazionale azzurra"