EX ALL. AMRABAT, Che personalità! Con la Viola...

Quella di domani al Franchi contro la Fiorentina non sarà una partita come le altre per Sofyan Amrabat. Il centrocampista dell’Hellas Verona si troverà davanti la sua futura squadra, che a gennaio lo ha acquistato per circa 20 milioni. Per commentare la sua stagione, CalcioHellas.it ha contattato Ivan Leko, tecnico che ha allenato Amrabat al Bruges. "Lo conosco bene - dice il croato - e sapevo che avesse molto talento, ma la stagione che sta facendo al Verona è veramente spettacolare. Ho visto molte sue partite e sta giocando ad alto livello. Io l’ho impiegato anche in difesa, ma lui è un centrocampista difensivo in grado di costruire l’azione. Poi c’è da dire che sta giocando in una formazione che gioca a memoria. Sono contento che stia facendo così bene perché è un bravo ragazzo e se lo merita”.

Che ricordo ho di lui al Bruges?

“Abbiamo un buon rapporto e ricordo che in ogni allenamento voleva dimostrarmi che poteva essere titolare. Quando non giocava attraversava momenti difficili, ma non si arrendeva mai e si allenava sempre al massimo. Qualsiasi allenatore sarebbe contento con lui”.

Se può avere difficoltà in un centrocampo a tre?

“No, ma dipende molto dalle caratteristiche dei giocatori che ha a fianco, perché a lui piace molto toccare tante volte il pallone. Può giocare in qualsiasi modulo”.

Se è pronto per la Fiorentina?

“Ha qualità, forza e talento per giocare nella Fiorentina e spero che possa ripetere quello che ha fatto in questa stagione. Io sono rimasto colpito dalla sua personalità e dalla fiducia nei propri mezzi. Quando non giocava mi diceva ‘fammi giocare che poi vinceremo tutte le partite’. Mi piaceva questo suo modo di essere e il fatto che lottasse sempre per la sua posizione”.