Verso Euro2032, Uva: "Gli stadi dovranno essere pronti entro il 2031"

Prosegue il percorso verso EURO 2032, che Italia e Turchia ospiteranno in condivisione. A fare il punto sulla situazione degli stadi italiani è stato Michele Uva, UEFA Executive Director di Euro 2032 per l’Italia, intervenuto a Milano durante l'evento "RCS Sport Industry Talk". «Il programma è in linea per la scelta delle sedi che ospiteranno l’Europeo. C’è un senso di serietà, perché c’era un senso di sfiducia anche dei media, ma ricordo che gli stadi devono essere pronti nel 2031», ha dichiarato. Uva ha poi sottolineato il valore della manifestazione: «L’Europeo deve essere un acceleratore sportivo, che cambierà l’approccio alla gara ma anche allo sport in generale, un acceleratore anche sociale».

Attualmente sono 13 le città italiane e 14 gli stadi candidati, tra cui Firenze, Roma (con l'Olimpico e il progetto di Pietralata), Milano, Torino e Napoli. Lo scorso 30 settembre la FIGC ha trasmesso alla UEFA i dossier delle sedi in corsa. Sarà ora l'organo di Nyon a valutare gli impianti sulla base di circa 120 requisiti, tra cui infrastrutture, accessibilità, sicurezza, sostenibilità e servizi per tifosi e media. Al termine delle verifiche verranno individuate le cinque città italiane che ospiteranno le gare della competizione.