Fiorentina, spiraglio per Højbjerg: Anguissa al Marsiglia potrebbe liberare il danese
La Fiorentina guarda a Marsiglia per capire se a gennaio si aprirà uno spiraglio per Pierre-Emile Højbjerg. Il centrocampista danese piace ai viola, ma sulla sua eventuale partenza può incidere una mossa del Napoli. Il club francese potrebbe infatti puntare su Anguissa e, se riuscisse a portare in Ligue 1 il camerunese, avrebbe margine per dare il via libera alla cessione di Højbjerg.
Un incastro che interessa anche la Juventus, a sua volta sulle tracce del danese. Molto, riporta Tuttomercatoweb.com, dipenderà quindi dalle scelte degli azzurri, attesi da un gennaio di rinforzi e cessioni. Il ds Manna ha aperto diversi fronti e il più delicato riguarda proprio la mediana, dove, oltre alla posizione di Anguissa, resta da chiarire quella di De Bruyne, per il quale si fa sempre più concreta l’ipotesi PSV.
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