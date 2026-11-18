Le designazioni arbitrali dell'12a di Serie A: Atalanta-Inter affidata a Maresca
Sono da poco ufficiali le designazioni arbitrali per la 12a giornata di Serie A. Detto di Monza-Fiorentina, posticipo del lunedì affidato a Doveri, da segnalare la designazione di Maresca, della sezione di Napoli, per il big match di giornata, Atalanta-Inter, che si gicherà domenica sera alle 20.45. Questo il quadro completo di questa giornata:
COMO – CAGLIARI Sabato 21/11 h. 15.00
CALZAVARA
BINDONI – GENTILE
IV: ZUFFERLI
VAR: MERAVIGLIA
AVAR: MARINI
LAZIO – LECCE Sabato 21/11 h. 15.00
MARCENARO
BIFFI – REGATTIERI
IV: COLLU
VAR: MAGGIONI
AVAR: GHERSINI
PARMA – ROMA Sabato 21/11 h. 18.00
SOZZA
DI GIOIA – POLITI
IV: SACCHI J.L.
VAR: DI PAOLO
AVAR: PRONTERA
NAPOLI – TORINO Sabato 21/11 h. 20.45
RAPUANO
PERETTI – MONDIN
IV: DI BELLO
VAR: CAMPLONE
AVAR: VOLPI
JUVENTUS – VENEZIA h. 12.30
ARENA
CECCONI – MINIUTTI
IV: MASSA
VAR: GHERSINI
AVAR: MAZZOLENI
BOLOGNA – UDINESE h. 15.00
MARINELLI
BERTI – LAURI
IV: AYROLDI
VAR: SANTORO
AVAR: PATERNA
SASSUOLO – GENOA h. 15.00
FERRIERI CAPUTI
PERROTTI – ZINGARELLI
IV: MARIANI
VAR: MARINI
AVAR: AURELIANO
MILAN – FROSINONE h. 18.00
PAIRETTO
PALERMO – LAUDATO
IV: CHIFFI
VAR: PEZZUTO
AVAR: PRONTERA
ATALANTA – INTER h. 20.45
MARESCA
ROSSI M. - MASTRODONATO
IV: COLOMBO
VAR: GARIGLIO
AVAR: DI PAOLO
MONZA – FIORENTINA Lunedì 23/11 h. 20.45
DOVERI
MONACO – EL FILALI
IV: BONACINA
VAR: VOLPI
AVAR: MARINI
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