Elezioni FIGC, Abodi: "Valuterà l’assemblea. Io sono un osservatore"

Il ministro per lo sport e le politiche giovanili, Andrea Abodi, ha parlato a margine dell'RCS Sport Industry Talk. Queste le sue parole riportate da Tuttomercatoweb.com, a partire dal tema sulle elezioni federali del prossimo 14 dicembre: "Mi sembra sia stata trovato un fair play necessario e indispensabile, per il resto valuterà l'assemblea: io sono un osservatore e spero di avere modo di lavorare insieme dal 15 dicembre in poi, come avvenuto anche nelle circostanze più difficili".

Qual è il suo pensiero riguardo alla nazionale di Mancini? "Interventi lungo il cammino sono sempre intempestivi, sappiamo che il percorso è lungo come detto anche da Mancini, ma certi elementi confortanti fanno ben sperare".

Con la nuova presidenza pensate di poter superare i rallentamenti del passato? "C'è sempre la possibilità di superare l'impasse, dipende dalla volontà delle persone e dell'assemblea. Io sono disposto a collaborare, sapendo la distinzione dei ruoli, ma attendo segnali di vita dalla FIGC sotto forma di riforme".

Lei vorrebbe cancellare le multiproprietà. Crede sia più d'accordo Galliani o Malagò? "Non ho parlato con nessuno dei due e non so quale sia il pensiero. Mi sono espresso favorevolmente a proposito della conferma di una norma che c'è, poi bisognerà capire le ragioni di chi vuole superarla e abrogarla. Per il rispetto da garantire alle comunità sportive e verso la regolarità della competizione, sia opportuno confermare la norma esistente, fatta dalla FIGC perché la multiproprietà può creare equivoci e l'idea nella testa dei tifosi che non sempre un club voglia raggiungere il risultato migliore".